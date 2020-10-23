В Грозном избит судья матча молодежных команд "Ахмат" - "Спартак"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига сообщила о нападении на арбитра матча молодёжного первенства "Ахмат" - "Спартак".

"По окончании матча Молодежного первенства "Ахмат" - "Спартак" (0:0) произошел вопиющий инцидент: представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов", - говорится в сообщении

"РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание", - отмечается в сообщении.

Между тем, "Спорт-Экспресс" указывает детали, указанные в протоколе матча. "После финального свистка на поле вышли посторонние лица и физически воздействовали на главного судью, нанеся удар в область паха, а затем уходя с поля ударили главного судью по ногам сзади и толкали в спину", - говорится в протоколе.

"Эти же лица зашли в судейскую комнату и выражали свое недовольство выражениями нецензурной формы", - отмечается в тексте протокола.

Это не первый резонансный случай, связанный с избиением арбитра в отечественном футболе. Недавно экс-капитан сборной России Роман Широков избил арбитра матча любительских команд. Никиту Данченкова. В связи с этим инцидентом заведено уголовное дело.