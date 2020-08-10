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Экс-капитан сборной России Широков избил судью на любительском турнире

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков нанес побои арбитру матча, проходившего в рамках любительского турнира. Об этом сообщил в твиттере журналист Дмитрий Егоров.

Журналист заявляет, прикрепляя фотографию, что у рефери разбито лицо, а судью добивали ногами.

Широков объявил о завершении карьеры летом 2016 года.

Последним клубом Широкова был московский ЦСКА, в составе которого он провел половину сезона-2015/16. До этого он защищал цвета московского "Спартака", ФК "Краснодар".

Наибольших успехов добился в петербургском "Зените" - с 2008 по 2014 годы в его составе он дважды выиграл чемпионат России, по разу становился обладателем Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, Кубка России и Суперкубка России.

До перехода в "Зенит" играл в составе ряда подмосковных команд, а также казанского "Рубина".

В составе сборной России он завоевал бронзу Евро-2008.

В 2012 и 2013 годах признавался лучшим футболистом России.

футбол Роман Широков

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