Экс-капитан сборной России Широков избил судью на любительском турнире

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков нанес побои арбитру матча, проходившего в рамках любительского турнира. Об этом сообщил в твиттере журналист Дмитрий Егоров.

Журналист заявляет, прикрепляя фотографию, что у рефери разбито лицо, а судью добивали ногами.

Судья после Широкова. Лицо, шея, тело pic.twitter.com/qih5UlwiYG — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

Широков объявил о завершении карьеры летом 2016 года.

Последним клубом Широкова был московский ЦСКА, в составе которого он провел половину сезона-2015/16. До этого он защищал цвета московского "Спартака", ФК "Краснодар".

Наибольших успехов добился в петербургском "Зените" - с 2008 по 2014 годы в его составе он дважды выиграл чемпионат России, по разу становился обладателем Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, Кубка России и Суперкубка России.

До перехода в "Зенит" играл в составе ряда подмосковных команд, а также казанского "Рубина".

В составе сборной России он завоевал бронзу Евро-2008.

В 2012 и 2013 годах признавался лучшим футболистом России.