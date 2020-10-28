Роналду не сыграет с "Барселоной"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду не примет участия в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против испанской "Барселоны".

В среду "Ювентус" опубликовал в твиттере заявку на игру, португалец в ней отсутствует.

Ранее сообщалось, что Роналду сдал два положительных теста на коронавирус. При этом "Ювентус" рассчитывал добиться права на третий тест футболиста за 48 часов до игры с "Барселоной".

Матч "Ювентус" – "Барселона" пройдет в Турине в среду и стартует в 23:00 мск.