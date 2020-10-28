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"Челси" разгромил "Краснодар" в Лиге чемпионов УЕФА

"Челси" разгромил "Краснодар" в Лиге чемпионов УЕФА
Фото: Reuters

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Футболисты лондонского "Челси" со счетом 4:0 нанесли поражение "Краснодару" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 37-й минуте встречи, прошедшей в Краснодаре, английская команда вышла вперед после точного удара Каллума Хадсона-Одои. На 76-й минуте Тимо Вернер, реализовав пенальти, удвоил счет. Через три минуты в составе "Челси" отличился Хаким Зиеш. На 90-й ворота Матвея Сафонова поразил Кристиан Пулишич.

На 14-й минуте футболист "Челси" Жоржиньо не смог реализовать пенальти: он пробил в штангу, после чего хозяевам удалось перехватить мяч.

Для "Краснодара" это был первый домашний матч ("Интерфакс" вел его текстовую трансляцию) в истории клуба в рамках основной стадии Лиги чемпионов.

После двух туров в активе "Краснодара" 1 очко, у "Челси" – 4.

В среду также сыграют другие участники группы Е: испанская "Севилья" дома принимает французскую команду "Ренн".

футбол Лига чемпионов УЕФА

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