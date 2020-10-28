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"Краснодар" - "Челси". Онлайн

Кубанский клуб впервые проводит домашний матч группового этапа ЛЧ

"Краснодар" - "Челси". Онлайн
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Кубанский клуб впервые проводит домашний матч группового этапа ЛЧ

Вчера свой матч в рамках второго тура ЛЧ проводил московский "Локомотив". Дома он вел отчаянную борьбу с самой "Баварией", но все же проиграл - 1:2.

Сейчас "Челси" занимает десятое место в чемпионате Англии, "Краснодар" - восьмое в чемпионате России

И такое бывает

"Челси" в первом туре ЛЧ сыграл вничью с "Севильей" (0:0). Так что по набранным очкам у каждой из команд по единице

Матвей Сафонов (на фотке сверху) - один из главных героев матча против "Ренна"

Состав "Челси"

Состав "Краснодара" на игру!

Гостевой дебют состоялся неделей ранее во Франции, где "Краснодар" сыграл вничью с французским "Ренном" (1:1).

Поздравляем "Краснодар" с наступающим домашним дебютом в групповой стадии Лиги чемпионов!

Игра пройдет на поле "Краснодара", стартует в 20:55 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча Лиги чемпионов "Краснодар" - "Челси"!

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