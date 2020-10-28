"Краснодар" - "Челси". Онлайн
Кубанский клуб впервые проводит домашний матч группового этапа ЛЧ
Кубанский клуб впервые проводит домашний матч группового этапа ЛЧ
Вчера свой матч в рамках второго тура ЛЧ проводил московский "Локомотив". Дома он вел отчаянную борьбу с самой "Баварией", но все же проиграл - 1:2.
Сейчас "Челси" занимает десятое место в чемпионате Англии, "Краснодар" - восьмое в чемпионате России
И такое бывает
Боль - это когда тебе предлагают БЕСПЛАТНЫЕ (!😩) билеты на #КраснодарЧелси, но ты весь такой совестливый и правильный, что соблюдаешь самоизоляцию и отказываешься от них.— Владька (@vladislavik777) October 28, 2020
Обидно? Очень. Жалею ли? Ничуть.
"Челси" в первом туре ЛЧ сыграл вничью с "Севильей" (0:0). Так что по набранным очкам у каждой из команд по единице
Матвей Сафонов (на фотке сверху) - один из главных героев матча против "Ренна"
Состав "Челси"
Our starting XI for #KRACHE! 🔵 pic.twitter.com/JE66cLQebc— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 28, 2020
Состав "Краснодара" на игру!
⚡️ Наш состав на #КраснодарЧелси 👇#ЛЧ #ЛигаЧемпионов #БыкиВЕвропе #KRACHE pic.twitter.com/hYiNBeqRyG— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 28, 2020
Гостевой дебют состоялся неделей ранее во Франции, где "Краснодар" сыграл вничью с французским "Ренном" (1:1).
Поздравляем "Краснодар" с наступающим домашним дебютом в групповой стадии Лиги чемпионов!
Игра пройдет на поле "Краснодара", стартует в 20:55 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча Лиги чемпионов "Краснодар" - "Челси"!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!