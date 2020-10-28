"Краснодар" - "Челси". Онлайн

Боль - это когда тебе предлагают БЕСПЛАТНЫЕ (!😩) билеты на #КраснодарЧелси, но ты весь такой совестливый и правильный, что соблюдаешь самоизоляцию и отказываешься от них.

Обидно? Очень. Жалею ли? Ничуть.