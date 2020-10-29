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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48

Розыгрыш Кубка Франции по футболу приостановлен до декабря

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Федерация футбола Франции объявила о приостановке ряда турниров в связи с пандемией коронавируса.

В частности, как сообщается на сайте федерации, до 1 декабря приостановлен розыгрыш Кубка Франции, а также первенства страны во втором и третьем дивизионах.

При этом чемпионат страны среди команд Лиги 1 – главного дивизиона французского футбола – будет продолжаться. Как и ранее, зрители на трибуны допускаться не будут.

В предыдущем сезоне чемпионат Франции доигран не был, победителями объявили лидировавшую на момент возникновения паузы в турнире команду "Пари Сен-Жермен".

футбол Франция коронавирус

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