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ПСЖ объявлен чемпионом Франции после досрочного завершения Лиги 1

ПСЖ объявлен чемпионом Франции после досрочного завершения Лиги 1
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" официально признан чемпионом Франции после ранее объявленной досрочной концовки первенства из-за пандемии коронавируса.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Лиги 1, главного дивизиона французского футбола.

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О том, что чемпионат завершен не будет, Федерация футбола Франции объявила 28 апреля. В тот день премьер-министр Франции Эдуар Филипп во вторник обнародовал стратегию борьбы с коронавирусом. В рамках этой стратегии отменяются все спортивные соревнования с участием профессиональных клубов, в том числе футбольных.

На момент приостановки чемпионата лидировал ПСЖ, который и получил статус чемпиона. Второе и третье места заняли "Марсель" и "Ренн" соответственно. "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, занял девятое место. Все эти позиции соответствуют и местам, занимаемым командами на момент паузы.

Всего в чемпионатах было сыграно 28 туров. Правда, ПСЖ и "Страсбург" сыграли на один матч меньше. Но если ПСЖ и так обеспечил себе солидный отрыв в турнирной таблице, то "Страсбург" находился на 11-м месте. Но Лига 1 учла "индекс эффективности с учетом количества очков, набранных во всех сыгранных матчах" . В результате чего в итоговой версии "Страсбург" стал 10-м, "Анже" опустился на 11-е.

Ранее о досрочном завершении чемпионатов было объявлено в Нидерландах и Бельгии. Однако в отличие от Франции, в этих странах чемпионов было решено не утверждать.

футбол Франция

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