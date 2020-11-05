Гол "Краснодара" стал претендентом на звание лучшего в Лиге чемпионов
Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил гол нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова "Севилье" в список претендентов на звание лучшего в третьем туре Лиги чемпионов УЕФА.
На 17-й минуте игры, прошедшей в Испании, Сулейманов нанес точный удар со штрафного, перекинув мяч через стенку. Мяч влетел в верхний гол ворот.
Гол Сулейманова со штрафного в стиле Месси во время игры против Севильи. Наше почтение! 👏#фккраснодар #фккраснодар⚽️ #сулейманов #красивыйгол #лигачемпионов #лигачемпионов2020 #севильякраснодар #видеогол #лч2020 #штрафнойудар #штрафной pic.twitter.com/Wtslpg17Vf— Культура Футбола (@culturefutbol) November 5, 2020
Благодаря этому удару "Краснодар" открыл счет в игре, вскоре удвоил его. Однако не удержал ни победный ни – вскоре – ничейный счет и проиграл 2:3. При этом весь второй тайм (и несколько секунд первого) "Севилья отыграла в меньшинстве.