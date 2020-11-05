"Краснодар" уступил "Севилье" в ЛЧ, отыграв тайм в большинстве

Эмоции футболистов "Краснодара" по окончании матча с "Севильей" Фото: Reuters

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 2:3 потерпели поражение от испанской "Севильи" в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Российский клуб вел с разницей в два гола, однако упустил это преимущество; при этом соперник весь второй тайм отыграл в меньшинстве.

На 17-й минуте в составе "Краснодара" гол провел Магомед-Шапи Сулейманов. На 21-й минуте пенальти в ворота "Севильи" реализовал Маркус Берг.

11-метровый в ворота испанского клуба немецкий рефери назначил, задействовав систему VAR. При этом ранее, также посмотрев видеоповтор эпизода, он отменил пенальти в ворота "Краснодара".

На 42-й минуте "Севилье" удалось отыграть один гол, ворота "Краснодара" поразил Иван Ракитич.

В компенсированное к первому тайму время арбитр показал прямую красную карточку футболисту "Севильи" Хесусу Навасу.

В середине второго тайма "Севилье" удалось и отыграться, и выйти вперед: на 69-й и 72-й минутах в составе хозяев отличился Юссеф Эн-Несири.

В другом матче группы Е английский "Челси" на своем поле со счетом 3:0 выиграл у французского "Ренна".

После трех туров по 7 очков набрали "Челси" и "Севилья", по 1 – "Краснодар" и "Ренн". У "Челси" перед "Севильей" и "Краснодара" перед "Ренном" имеются преимущества по дополнительным показателям.

В следующем туре 24 ноября "Краснодар" примет "Севилью" дома, а "Ренн" на своем поле сыграет с "Челси".