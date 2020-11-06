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Елисеев переизбран на пост президента Европейской федерации самбо

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Делегаты отчетно-выборного Конгресса Европейской федерации самбо (ЕФС) единогласно проголосовали за переизбрание действующего главы организации россиянина Сергея Елисеева на новый срок.

Генеральным секретарем избран итальянец Роберто Феррарис. Вице-президентами стали Анхель Хименес (Испания) и Патрик Дрид (Сербия).

Отчетно-выборный Конгресс федерации прошел в Сербии во второй день чемпионата и первенства мира по самбо. В заседании приняли участие восемь членов исполкома и 14 представителей национальных федераций самбо-членов ЕФС.

Накануне до 2025 года были продлены полномочия президента Международной федерации самбо россиянина Василия Шестакова.

самбо

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