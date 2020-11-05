Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:47

Шестаков переизбран на пост президента Международной федерации самбо

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Делегаты конгресса Международной федерации самбо (FIAS) проголосовали за продление полномочий действующего президента Василия Шестакова до ноября 2025 года.

Решение о переизбрании принято единогласно.

"Шестаков остается на посту президента до ноября 2025 года", - заявил генеральный секретарь FIAS Роберто Феррарис в ходе конгресса, который прошел в четверг в сербском городе Нови-Сад.

Продлить срок полномочий Шестакова предложила Всероссийская федерация самбо.

Шестаков возглавляет FIAS с 2017 года.

самбо Василий Шестаков FIAS

Новости по теме

Новости

Тест на COVID вратаря сборной России по футболу Шунина дал сомнительный результат

"Краснодар" уступил "Севилье" в ЛЧ, отыграв тайм в большинстве

"Краснодар" уступил "Севилье" в ЛЧ, отыграв тайм в большинстве

"Зенит" упустил победу над "Лацио" в матче Лиги чемпионов УЕФА

"Зенит" упустил победу над "Лацио" в матче Лиги чемпионов УЕФА

Марадона успешно прооперирован в связи с образованием тромба в мозге

Марадону прооперируют из-за тромба в мозге

"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в матче Лиги чемпионов УЕФА

"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в матче Лиги чемпионов УЕФА

Отметившего 60-летие Марадону будут лечить в больнице от депрессии

Подхвативший коронавирус Поветкин госпитализирован с температурой

Бой Поветкина с Уайтом перенесен из-за коронавируса у россиянина

Бой Поветкина с Уайтом перенесен из-за коронавируса у россиянина

Дмитрий Парфенов назначен главным тренером тульского "Арсенала"

Дмитрий Парфенов назначен главным тренером тульского "Арсенала"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');