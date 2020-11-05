Шестаков переизбран на пост президента Международной федерации самбо

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Делегаты конгресса Международной федерации самбо (FIAS) проголосовали за продление полномочий действующего президента Василия Шестакова до ноября 2025 года.

Решение о переизбрании принято единогласно.

"Шестаков остается на посту президента до ноября 2025 года", - заявил генеральный секретарь FIAS Роберто Феррарис в ходе конгресса, который прошел в четверг в сербском городе Нови-Сад.

Продлить срок полномочий Шестакова предложила Всероссийская федерация самбо.

Шестаков возглавляет FIAS с 2017 года.