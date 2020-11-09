Оскар Гарсия уволен с поста главного тренера ФК "Сельта"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Испанский футбольный луб "Сельта" объявляет об отставке тренерского штаба команды во главе с Оскаром Гарсией.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте "Сельты", говорится что клуб благодарит Гарсию и его помощников за профессионализм и желает успехов в будущем. Причины отставки не называются.

В настоящее время "Сельта" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, в девяти матчах команда набрала 7 очков.

Под руководством Оскара Гарсии весеннюю часть сезона-2019/20 в составе "Сельты" на правах провел российский нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов. Он забил два мяча – по одному "Реалу" и "Барселоне".