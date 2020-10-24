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"Реал" победил "Барселону" в чемпионате Испании по футболу

Мадридский клуб занимает первое место в турнирной таблице, каталонский - десятое

"Реал" победил "Барселону" в чемпионате Испании по футболу
Игроки "Барселоны" Лионель Месси и "Реала" Серхио Рамос (на переднем плане, слева направо)
Фото: Reuters

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Футболисты мадридского "Реала" со счетом 3:1 нанесли поражение каталонской "Барселоне" в матче седьмого тура чемпионата Испании.

На пятой минуте встречи, прошедшей в столице Каталонии, Федерико Вальверде поразил ворота "Барселоны". Соперник отыгрался через три минуты, автором гола стал Ансу Фати.

На 63-й минуте футболист "Реала" Серхио Рамос, на 90-й гол провел Лука Модрич.

"Реал" набрал 13 очков и стал единоличным лидером чемпионата. "Барселона" – на 10-м месте, 7 очков. "Барселона" провела на одну игру меньше.

футбол Испания ФК Барселона ФК Реал

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