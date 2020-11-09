Первый канал анонсировал показ матча Лиги наций УЕФА Сербия – Россия

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Первый канал будет транслировать для российских болельщиков матч национальной команды страны против Сербии в рамках Лиги наций УЕФА.

"Первый канал представляет прямую трансляцию матча Лиги Наций УЕФА, в котором сборная России сыграет на выезде с командой Сербии", - говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Матч пройдет в Сербии 18 ноября. Начало трансляции – 22:40 мск.

Россия является лидером группы 3 дивизиона В, в четырех турах она набрала 8 очков. Венгрия занимает второе место - 7 баллов. У Турции 3 очка, у Сербии - 2.