Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15

Черчесов решил не вызывать Дзюбу в сборную России

Черчесов решил не вызывать Дзюбу в сборную России
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба в ближайшее время не будет приглашаться в национальную команду страны, заявил ее главный тренер Станислав Черчесов.

Причина связана с появившемся в интернете видеороликом интимного содержания с участием Дзюбы.

"Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет", - приводятся слова Черчесова в твиттере сборной России.

"В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артёма же будет время нормализовать ситуацию", - отметил Черчесов.

"Ситуация, сложившаяся с Артёмом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу",- сказал Черчесов.

Дзюба является капитаном петербургского "Зенита" и сборной России.

12 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Молдавией, 15 ноября встретится в рамках Лиги наций УЕФА с Турцией, 18 ноября - с Сербией.

футбол Станислав Черчесов Артем Дзюба

Новости

Медведев стал финалистом теннисного турнира Masters в Париже

Главный тренер сборной Италии по футболу Манчини заболел коронавирусом

Гол россиянина Сулейманова признан лучшим в туре Лиги чемпионов УЕФА

Футболист "Ливерпуля" Диогу Жота признан игроком недели Лиги чемпионов

Что случилось этой ночью: пятница, 6 ноября

Российские клубы в 12 матчах ЛЧ и ЛЕ не выиграли ни одного

Российские клубы в 12 матчах ЛЧ и ЛЕ не выиграли ни одного

ЦСКА уступил "Фейеноорду" в Лиге Европы УЕФА

Россия молодежным составом разгромила Финляндию на Кубке Карьяла

Россия молодежным составом разгромила Финляндию на Кубке Карьяла

Роман Широков предстанет перед судом за избиение рефери во время матча

Роман Широков предстанет перед судом за избиение рефери во время матча

Тест на COVID вратаря сборной России по футболу Шунина дал сомнительный результат

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');