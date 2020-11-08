Черчесов решил не вызывать Дзюбу в сборную России

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба в ближайшее время не будет приглашаться в национальную команду страны, заявил ее главный тренер Станислав Черчесов.

Причина связана с появившемся в интернете видеороликом интимного содержания с участием Дзюбы.

"Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет", - приводятся слова Черчесова в твиттере сборной России.

"В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артёма же будет время нормализовать ситуацию", - отметил Черчесов.

"Ситуация, сложившаяся с Артёмом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу",- сказал Черчесов.

Дзюба является капитаном петербургского "Зенита" и сборной России.

12 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Молдавией, 15 ноября встретится в рамках Лиги наций УЕФА с Турцией, 18 ноября - с Сербией.