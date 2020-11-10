Прославленный тренер по фигурному катанию Москвин умер на 92-м году жизни

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Бывший советский фигурист, ставший позднее прославленным тренером, Игорь Москвин скончался в возрасте 91 года.

"После тяжелой болезни в возрасте 91 года ушел из жизни советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Борисович Москвин", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) во вторник.

"Федерация фигурного катания на коньках России скорбит по невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования Тамаре Николаевне Москвиной, родным, близким, коллегам Игоря Борисовича! Светлая память об Игоре Борисовиче Москвине останется в сердцах его учеников, коллег, всех людей, преданных фигурному катанию", - подчеркивается в сообщении.

Федерация напоминает, что "Игорь Борисович был продолжателем славных традиций отечественной школы фигурного катания".

"Он воспитал и подготовил плеяду выдающихся спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы Людмила Белоусова – Олег Протопопов, супруга Тамара Николаевна Москвина (пятикратная чемпионка СССР в одиночном катании, впоследствии выступавшая в парном вместе с Алексеем Мишиным, тренер олимпийских чемпионов), Игорь Бобрин, Юрий Овчинников, Владимир Котин и многие-многие другие", - говорится в сообщении.

Будучи фигуристом, он выступал в паре с Майей Беленькой, трижды становился чемпионом СССР в парном катании (1952, 1953 и 1954).

"Игорь Борисович был первым советским фигуристом, который вместе с другими спортсменами, участвовал в чемпионате Европы 1956 года", - подчеркивают в федерации.

"До последнего времени Игорь Борисович был полностью погружен в фигурное катание, жил своей работой, постоянно приезжал на каток, помогал и консультировал спортсменов, тренеров, в дуэте с Тамарой Николаевной Москвиной занимался с ее учениками...", - говорится в сообщении.

Кроме фигурного катания, Москвин серьезно занимался парусным спортом, в середине прошлого века становился победителем регат. Являлся одним из первых тренеров двукратного олимпийского призёра по парусному спорту в классе "Финн" Андрея Балашова.