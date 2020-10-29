Экс-хореограф Евгения Плющенко Давид Авдыш умер на 69-м году жизни

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Бывший хореограф группы тренера Алексея Мишина Давид Авдыш ушел из жизни на 69 году, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни известный хореограф Давид Авдыш. 4 июля ему исполнилось 68 лет", - говорится в сообщении.

Долгое время Авдыш был художественным руководителем балета Санкт-Петербургского мюзик-холла. Работал тренером - хореографом сборной команды Санкт-Петербурга по фигурному катанию на коньках.

Он также являлся постановщиком всех программ Оксаны Казаковой и Артура Дмитриева, которые тренировались у Тамары Москвиной. Работал с группой тренера Алексея Мишина, ставил программы его ученикам, в том числе Евгению Плющенко, другим фигуристам.