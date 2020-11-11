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Умер восьмикратный чемпион НБА Том Хейнсон

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Многократный победитель чемпионатов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Том Хейнсон скончался в возрасте 86 лет, сообщает пресс-служба клуба "Бостон Селтикс", за который он выступал.

Хейнсон защищал цвета "Селтикс" на протяжении девяти сезонов, в восьми из них – в 1957, 1959-1965 годы – становился чемпионом НБА. Достижение является близким к рекордному. Так Билл Рассел, который также играл за "Селтикс", выигрывал чемпионат 11 раз. В свою очередь, Сэм Джонс – также партнер по "Бостон Селтикс" – 10-кратный чемпион НБА.

Хейнсон – единственный игрок в истории НБА, признанный новичком года, сыгравшим в Матче звезд и выигравшим чемпионат в одном сезоне (1957).

По окончании сезона-1964/65 30-летний на тот период игрок завершил игровую карьеру. В честь его заслуг клуб вывел из обращения №15, под которым спортсмен играл.

Вскоре Хейнсон начал тренерскую карьеру, на этом поприще он дважды привел "Селтикс" к чемпионству.

баскетбол НБА

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