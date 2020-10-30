Умер победитель ЧМ-1966 по футболу в составе сборной Англии Стайлз

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Английский футболист Нобби Стайлз скончался в пятницу в возрасте 78 лет, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что ветеран умер в кругу своей семьи после продолжительной болезни.

Стайлз является чемпионом мира 1966 года в составе сборной Англии, а через два года вместе с ней стал бронзовым призером чемпионата Европы. Играл на позиции полузащитника.

В 1968 году, защищая цвета "Манчестер Юнайтед", он выиграл Кубок европейских чемпионов (ныне – Лига чемпионов УЕФА). МЮ стал первым английским клубом, которому удалось выиграть этот турнир.

В общей сложности он провел свыше 400 матчей. Игроком "Манчестер Юнайтед" Стайлз был с 1960 по 1971 годы. После этого до 1973 года выступал за "Мидлсбро", а завершил карьеру в 1975 году, будучи футболистом команды "Престон Норт Энд".