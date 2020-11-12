Сборная России по футболу сыграла вничью с Молдавией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу не смогла обыграть Молдавию в выездном товарищеском матче.

Встреча, которая прошла в Кишиневе, закончилась со счетом 0:0.

Изначально она должна была пройти в Молдавии весной, но помешала пандемия коронавируса. В результате игру пришлось перенести на более поздний срок. Сообщалось также о том, что руководство российского футбола инициировало - уже после переноса - провести матч в России, а не Молдаввии, однако соперник ответил отказом.

Свои следующие поединки россияне проведут в рамках Лиги наций. 15 ноября сборная России в Стамбуле сыграет с Турцией, а 18 ноября в Белграде встретится с Сербией.