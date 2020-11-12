Чалов сыграет в нападении сборной РФ по футболу в матче против Молдавии
Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на товарищеский матч против Молдавии.
В воротах будет Гильерме Маринато. В нападении сыграет Федор Чалов.
В защите матч начнут: Юрий Жирков, Георгий Джикия (капитан), Игорь Дивеев и Вячеслав Караваев.
В полузащите на поле выйдут: Даниил Фомин, Алексей Миранчук, Далер Кузяев, Денис Черышев и Алексей Ионов.
Матч состоится в Кишиневе и начнется в 20:00 по московскому времени.