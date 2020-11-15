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Гандболистки ЦСКА впервые проиграли в Лиге чемпионов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Женский гандбольный клуб ЦСКА (Москва) со счетом уступил датскому "Оденсе" в матче очередного тура Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая на площадке датчанок, завершилась со счетом 26:25 (12:11) в пользу "Оденсе".

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Поражение стало первым для московского клуба в Лиге чемпионов. Команда в семи матчах набрала 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице. "Оденсе" – на четвертом месте: 10 очков в восьми встречах. Лидирует венгерский "Дьер" – 12 очков в семи матчах.

Ранее в воскресенье действующий чемпион российской Суперлиги команда "Ростов-Дон" обыграла в гостях датскую команду "Эсбьерг" – 25:24 (13:12). Ростовская команда набрала 11 очков в шести матчах, уступая по дополнительным показателям румынскому "Бухаресту" (который сыграл на матч больше). "Эсбьерг" – на седьмом месте: три очка в семи матчах.

Сезон-2020/21 в Лиге чемпионов проводится по новому формату. На первом этапе турнира участники разделены на две группы по восемь команд в каждой. Клубы проведут двухкруговой турнир. По две лучшие из групп напрямую попадут в четвертьфинал. Команды, занявшие 3-6-е места, сыграют в рамках 1/8 финала. Остальные выбывают из турнира.

гандбол

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