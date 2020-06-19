Женский гандбольный ЦСКА получил wild card на участие в Лиге чемпионов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Женский гандбольный клуб ЦСКА вошел в число команд, получивших wild card на участие в Лиге чемпионов ЕГФ сезона-2020/21

"Об этом сегодня было официально объявлено в Европейской федерации гандбола", - сообщается на сайте клуба. Жеребьевка Лиги чемпионов состоится 1 июля.

О том, что ЦСКА подал заявку на получение wild card, сообщалось 22 мая.

Лига чемпионов - крупнейшее клубное соревнование в гандболе, участие принимают ведущие команды Европы. Костяк участников турнира формируется за счет чемпионов тех стран, чьи национальные федерации имеют наивысшие позиции в рейтинге ЕГФ. Также можно стать участником ЛЧ, получив wild card от организаторов турнира.

Женский гандбольный клуб ЦСКА был создан в 2019 году. В чемпионате Суперлиги команда финишировала на третьем месте, однако в плей-офф сыграть не успела: сезон решено было завершить досрочно из-да пандемии коронавируса.

Таким образом, Россию в Лиге чемпионов представят две команды: победитель Суперлиги "Ростов-Дон" и ЦСКА. Также в турнире выступят "Подравка" (Хорватия), "Эсбьерг" (Дания), "Оденсе" (Дания), "Мец" (Франция), "Брест" (Франция), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Битигхайм" (Германия), "Дьер" (Венгрия), "Ференцварош" (Венгрия), "Будучность" (Черногория), "Вайперс" (Норвегия), "Вылча" (Румыния), "Бухарест" (Румыния), "Крим Меркатор" (Словения).

Предстоящий сезон-2020/21 в Лиге чемпионов будет проводиться по новому формату. На первом этапе турнира участники будут разделены на две группы по восемь команд в каждой. Клубы проведут двухкруговой турнир. По две лучшие из групп напрямую попадут в четвертьфинал. Команды, занявшие 3-6-е места, сыграют в рамках 1/8 финала. Остальные выбывают из турнира.

Трофей будет разыгран в формате "Финала четырех".