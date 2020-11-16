В Москве задержали бойца ММА Яндиева за бытовую драку с Харитоновым

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бойца смешанных единоборств, который устроил драку с двумя спортсменами во Дворце Спорта "Лужники" в минувшую пятницу.

"Вечером 13 ноября в полицию поступило сообщение о конфликте во Дворце Спорта "Лужники". Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между тремя мужчинами произошла драка, в результате которой двое из них для оказания помощи были направлены в медицинское учреждение", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления МВД в понедельник.

По данным полиции, третий участник инцидента был доставлен в отдел внутренних дел. По результатам проведенной проверки в отношении него возбуждено два уголовных дела по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью (115 УК РФ).

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее в пятницу в СМИ появилась информация о драке между тремя бойцами смешанных единоборств, среди которых Сергей Харитонов, Адам Яндиев и Руслан Абдо. По данным СМИ, Яндиев ударил Харитонова после словесного конфликта, и завязалась драка.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за невозвращенного долга одного из спортсменов.