Экс-чемпион мира по боксу Ковалев получил три года условно в США

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев приговорен в США к трем годам лишения свободы условно, сообщает TMZ Sports.

Дело на 37-летнего спортсмена было заведено в 2018 году после инцидента на вечеринке в Калифорнии, где он, как сообщалось, нанес телесные повреждения женщине. Тогда боксер был арестован, но вскоре выпущен под залог.

Сначала Ковалев отвергал обвинения, но накануне заключил сделку с прокуратурой. В итоге он получил три года условно, но при этом еще и два дня реального тюремного заключения. Но поскольку он их уже отбыл, находиться за решеткой ему теперь не придется.

Кроме того, спортсмен должен заплатить $220 за судебные издержки, а также пройти курсы управления гневом.

Что было

По информации журналистов, 9 июня 2018 года боксера арестовали после заявления женщины, которая обвинила

россиянина в том, что он ударил ее по лицу. Сам Ковалев эти обвинения отверг.

Источники портала утверждают, что она встретила спортсмена на вечеринке, но не приняла его ухаживаний. После этого он вместе со знакомым проследовал за ней и якобы ударил. Женщина утверждает, что получила сотрясение мозга и перелом носа. Также сообщалось, что Ковалев пнул собаку дамы.

В том же 2018 году россиянин провел поединок за титул чемпиона мира по версии WBO, уступив колумбийцу Элейдеру Альваресу. В феврале прошлого Ковалев вернул чемпионский титул, победив в поединке-реванше, однако в ноябре вновь уступил Альваресу.