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Назван состав сборной России на женский ЧЕ по гандболу

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб женской сборной России по гандболу определился с составом игроков, которые будут вызваны на подготовку к чемпионату Европы.

Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России, в состав вошли следующие игроки:

вратари - Галина Габисова, Виктория Калинина (обе – "Ростов-Дон"), Анна Седойкина (ЦСКА);

левые крайние - Кристина Кожокарь ("Ростов-Дон"), Дарья Самохина ("Астраханочка");

правые крайние - Юлия Манагарова ("Ростов-Дон"), Ольга Фомина ("Лада");

линейные - Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева ("Ростов-Дон");

правые полусредние - Анна Вяхирева ("Ростов-Дон"), Ольга Горшенина, Антонина Скоробогатченко (обе – ЦСКА);

левые полусредние - Владлена Бобровникова ("Ростов-Дон"), Полина Ведёхина (ЦСКА), Елизавета Малашенко ("Астраханочка");

разыгрывающие - Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина (обе – ЦСКА), Карина Сабирова ("Астраханочка").

Чемпионат Европы 2020 пройдет с 3 по 20 декабря. Изначально турнир должны были принять Дания и Норвегия, однако в понедельник норвежская сторона сообщила, что не сможет организовать свою часть.

На предварительном раунде россиянки сыграют с Испанией (3 декабря), Чехией (5 декабря) и Швецией (7 декабря).

Основной раунд чемпионата Европы, в который выйдут по три лучше команды каждой из четырех групп, пройдет с 10 по 15 декабря, полуфиналы - 18 декабря, матч за третье место и финал запланированы на 20 декабря.

гандбол

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