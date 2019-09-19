Россия подала заявку на проведение женского ЧЕ-2024 по гандболу

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Россия стала претендентом на проведение в 2024 году чемпионата Европы по гандболу среди женщин, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

"Федерация гандбола России подала в Европейскую федерацию гандбола заявку на право организации чемпионата Европы 2024 года среди женщин", - говорится в сообщении.

Согласно заявочной книге "Россия 2024", матчи чемпионата Европы рассчитывают принять пять арены в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев выразил, уверенность, что РФ "сможет провести чемпионат Европы на самом высоком уровне".

"Наша страна славится организацией масштабных соревнований, а российские гандболистки заслуживают права сыграть на таком престижном турнире перед родными трибунами спустя почти 20 лет после того, как в 2005 году в Санкт-Петербурге прошел чемпионат мира среди женских команд", - сказал Шишкарев.

"Мы подготовили заявку, в которой учтены все требования Европейской федерации гандбола. Для проведения чемпионата Европы выбраны города, в которых есть сильные традиции ручного мяча, и где знают, понимают и ценят наш вид спорта. Мы продумали удобную логистику для команд, исходя в том числе и из интересов болельщиков, которые приедут поддерживать свои сборные и смогут увидеть нашу страну во всем многообразии", - отметил президент Федерации.

"Уверены, что участники чемпионата Европы и все, кто посетит нашу страну, ощутят гостеприимство и будут чувствовать себя максимально комфортно, а турнир такого ранга станет важным спортивным событием и настоящим праздником гандбола", - сказал он.

Чемпионат Европы – 2024 пройдет с 28 ноября по 15 декабря. Страна-хозяйка турнира должна быть утверждена 21 ноября 2019 года.