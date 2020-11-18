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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:58

Рублев лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира ATP

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от представителя Греции Стефаноса Циципаса во втором туре группового этапа проходящего в Лондоне Итогового турнира ATP.

Результат встречи, продолжительность которой составила 1 час 59 минут, - 6:1, 4:6, 7:6 (8:6) в пользу Циципаса.

Греческий теннисист занимает в мировом рейтинге шестое место, россиянин – восьмое.

Для Рублева это второе поражение на турнире, ранее он уступил испанцу Рафаэлю Надалю. В итоге россиянин, которому на групповом этапе еще предстоит встреча с австрийцем Домиником Тимом, лишился шансов на выход в полуфинал. У Тима в двух матчах две победы, У Надаля и Циципаса – по одной.

теннис

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