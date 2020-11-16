Рублев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля в матче первого тура группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне.

Результат матча – 6:3, 6:4 в пользу испанского спортсмена. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут.

В настоящее время Надаль является второй ракеткой мира, Рублев – восьмой.

Во вторник Рублев сыграет с австрийцем Домиником Тимом, который занимает третье место в рейтинге ATP. Тим в первом туре победил грека Стефаноса Циципаса.