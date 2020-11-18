Чешский гонщик Кройцигер перешел в команду "Газпром-РусВело"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российская профессиональная велокоманда "Газпром-РусВело" объявила о подписании контракта с 34-летним чешским гонщиком Романом Кройцигером.

Соглашение, как сообщает пресс-служба команды, рассчитано на сезон-2021.

"Во время наших первых онлайн-встреч я получил действительно хорошую энергию и впечатления от руководства команды. Я узнал, что они очень уверены и целеустремленны, и я смогу спокойно начать подготовку к предстоящему сезону", - сказал Кройцигер.

"На данный момент на рынке очень много серьезных гонщиков, поэтому я очень ценю, что мне дали место в команде. Кроме того, я знаком со спортивным директором команды Дмитрием Конышевым, я знаю его много лет, он отличный специалист. Более того, Дмитрий живет вблизи моего дома в Италии, так что я смогу регулярно общаться с ним и получать его советы. Меня это тоже очень радует", - отметил он.

"Я хочу поделиться своим опытом с молодыми гонщиками и, конечно же, буду помогать Ильнуру Закарину бороться за генеральную классификацию. Надеюсь, что в следующем сезоне мы получим приглашение на "Джиро д"Италия", потому что мы определенно будем конкурентоспособны. Я также надеюсь принять участие в однодневных гонках, особенно в моих любимых "Арденнских классиках". Также Олимпийские игры в Токио являются для меня важной целью на следующий год", - отметил чешский спортсмен.

В свою очередь, генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин выразил уверенность, что "Роман является одним из тех гонщиков, которые не нуждаются в дополнительных представлениях".

"Колоссальный опыт, полученный за годы профессиональной карьеры на высшем уровне, фактически и является самой большой ценностью. Это то, что необходимо любой команде, чтобы молодые спортсмены смотрели, как работает настоящий профессионал, а опытные гонщики имели такую поддержку в гонке, которую может обеспечить гонщик только подобного уровня", - сказал Хамидулин.

"Уверен, что присутствие Романа в составе "Газпром-РусВело" значительно повысит общий уровень каждого отдельного гонщика и всей команды в целом", - подчеркнул он.

За плечами чешского гонщика участие в 18 Гранд-турах. Среди основных его достижений - победа на этапе "Джиро д"Италия" и триумфы в генеральных классификациях на "Туре Романдии", "Туре Швейцарии" и "Джиро Сардинии".