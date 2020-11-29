"Урал" победил "Сочи" в 16-м туре РПЛ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Урала" в домашнем матче победили клуб "Сочи" в матче 16-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

Игра состоялась в воскресенье в Екатеринбурге и завершился со счетом 1:0 в пользу уральского клуба.

Единственный гол в игре провел на 86-й минуте Алексей Евсеев, за 20 секунд до этого вышедший на замену.

В добавленное к первому тайму время гости остались в меньшинстве: за две желтые карточки был удален Сергей Терехов.

После 16 туров "Урал" идет на 11-м месте с 19 очками, "Сочи" занимает 8-е место с 24 очками.

В следующем туре "Урал" 5 декабря в гостях сыграет с "Зенитом", "Сочи" 7 декабря примет "Ахмат".