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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:41

Хет-трик Полоза принес "Ростову" крупную победу над "Динамо" в РПЛ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" на своем поле в Ростове-на-Дону со счетом 4:1 победили московское "Динамо" в матче 16-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Три гола в составе ростовской команды провел Дмитрий Полоз. Дважды – на 35-й и 71-й минутах - он отличился с пенальти, на 74-й минуте – с игры. На 85-й минуте мяч в ворота "Динамо" забил Хорен Байрамян.

В компенсированное ко второму тайму время футболист "Динамо" Никола Моро, реализовав пенальти, сократил отставание москвичей в счете.

"Ростов" набрал 29 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. По дополнительным показателям он опережает имеющий аналогичное число баллов московский "Спартак" (у столичного клуба есть игра в запасе).

Что касается "Динамо", оно занимает пятое место – 27 очков.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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