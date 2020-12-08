Глава IIHF Фазель заболел COVID-19 и не полетел в Минск к Лукашенко

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент и генеральный секретарь Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазель и Хорст Лихтнер сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба IIHF.

Оба находятся на самоизоляции.

Ранее IIHF инициировала встречу с президентом Белоруссии и Олимпийского комитета Белоруссии Александром Лукашенко. Встреча должна была пройти 8 декабря.

"Офис IIHF работает удаленно, и мы не ожидаем, что среди сотрудников офиса появятся новые случаи. Мы с генеральным секретарем Лихтнер в течение следующих десяти дней находимся в изоляции дома. Встреча с президентом Белоруссии отложена до дальнейшего уведомления. Виртуальная встреча с национальными ассоциациями-членами IIHF, запланированная на эту пятницу, также будет отложена", - добавил он.

Ранее МОК наложил на Лукашенко и НОК Белоруссии санкции, временно отстранил членов Олимпийского комитета Белоруссии от участия в Олимпиадах.