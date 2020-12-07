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МОК отстранил Лукашенко от участия в мероприятиях Олимпийских игр

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет принял решение отстранить членов Исполнительного комитета НОК Белоруссии, возглавляемого Александром Лукашенко, от Олимпийских игр и других мероприятий организации, сообщил директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.

"МОК решил принять временные меры по отношению к НОК Беларуси и отстранить действующих членов исполнительного совета НОК Беларуси от всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в твиттере представителем МОК.

"Также решено приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине, и приостановить любые обсуждения с НОК Беларуси касательно проведения будущих мероприятий МОК", - добавил Клауэ.

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Организация продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право пересматривать свои действия или отменять принятые меры в зависимости от развития ситуации, отметил директор МОК по связям с общественностью.

Ранее сообщалось, что МОК начал расследование в отношении Белоруссии по подозрению в политических преследованиях спортсменов.

Президентом Национального олимпийского комитета Белоруссии является Александр Лукашенко. Также в состав исполнительного комитета организации входят Виктор Лукашенко, Дмитрий Басков, Дмитрий Пиневич и другие.

Как сообщалось, более чем 1,5 тыс. белорусских спортсменов в августе текущего года подписали открытое письмо с требованием провести новые честные выборы в стране и остановить насилие. Из-за отказа отозвать свою подпись были уволены или подверглись другим видам давления чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, бегунья Светлана Куделич, многоборец Андрей Кравченко и другие именитые спортсмены и тренеры. Некоторые из них - Елена Левченко, Андрей Кравченко и другие - были задержаны и осуждены.

В конце ноября НОК Белоруссии инициировал провластное открытое письмо белорусских спортсменов, в котором атлеты призывали к миру и согласию в республике, а также просили международные спортивные организации не вмешиваться в подготовку спортсменов к Олимпиаде и их участию в других стартах по политическим причинам.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Правоохранители заявляют о радикализации протестов.

МОК Белоруссия

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