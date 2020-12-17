Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:10

Глава ОКР заявил об отсутствии запрета на участие России в ЧМ-2022

Глава ОКР заявил об отсутствии запрета на участие России в ЧМ-2022
Фото: Reuters

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российские спортсмены будут иметь право выступить на Олимпиадах 2020 года в Токио и 2024 года в Париже, а также на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Россия будет участвовать в этих турнирах наравне со всеми командами, формируемыми Национальными олимпийскими комитетами. Для участия в играх им надо будет пройти квалификационный отбор по правилам своих спортивных федераций. Те, кто отберутся на игры в Токио, Париж или Катар, будут там участвовать", - сказал Поздняков на пресс-конференции в четверг.

Ранее CAS обнародовал свое решение запретить российским спортсменам выступать под флагом РФ. Кроме того, два года Россия не сможет проводить у себя Олимпийские игры, Паралимпийские игры, чемпионаты мира. Запрет действует до декабря 2022 года.

ОКР Станислав Поздняков

Новости по теме

Новости
Допинг в российском спорте

Российских атлетов на два года лишили права выступать под флагом РФ

Российских атлетов на два года лишили права выступать под флагом РФ
Путин: пресс-конференция-2020

Путин посоветовал знаменитостям вынести урок из произошедшего с Дзюбой

Тедеско решил не продлевать контракт со "Спартаком"

"Зенит" обыграл "Спартак" в чемпионате России по футболу

Гандболистки сборной России не смогли попасть в полуфинал ЧЕ

Гандболистки сборной России не смогли попасть в полуфинал ЧЕ

Двое россиян осуждены во Франции за участие в беспорядках на Евро-2016

Издание France Football назвало Яшина лучшим вратарем всех времен

Победа над "Динамо" вывела "Зенит" в лидеры Российской премьер-лиги

Наставник "Спартака" пожаловался на намек о том, что он чужой в РФ

Наставник "Спартака" пожаловался на намек о том, что он чужой в РФ

Кремлев возглавил Международную федерацию любительского бокса

Кремлев возглавил Международную федерацию любительского бокса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');