Глава ОКР заявил об отсутствии запрета на участие России в ЧМ-2022

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российские спортсмены будут иметь право выступить на Олимпиадах 2020 года в Токио и 2024 года в Париже, а также на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Россия будет участвовать в этих турнирах наравне со всеми командами, формируемыми Национальными олимпийскими комитетами. Для участия в играх им надо будет пройти квалификационный отбор по правилам своих спортивных федераций. Те, кто отберутся на игры в Токио, Париж или Катар, будут там участвовать", - сказал Поздняков на пресс-конференции в четверг.

Ранее CAS обнародовал свое решение запретить российским спортсменам выступать под флагом РФ. Кроме того, два года Россия не сможет проводить у себя Олимпийские игры, Паралимпийские игры, чемпионаты мира. Запрет действует до декабря 2022 года.