Российских атлетов на два года лишили права выступать под флагом РФ

На аналогичный срок Россия лишается возможности проводить у себя ОИ, Паралимпийские игры, ЧМ

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) на два года запретил российским спортсменам выступать под флагом РФ.

Кроме того, два года Россия не сможет проводить у себя Олимпийские игры, Паралимпийские игры, чемпионаты мира.

Запрет действует до декабря 2022 года.

В суде отметили, что участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира разрешено только спортсменам из России, "не подпадающим под дисквалификацию". "Они должны носить форму, на которой нет изображения российского флага. На ней должна быть надпись "нейтральный атлет". Запрещается проигрывать или петь гимн России в официальных местах проведения соревнований", - отметили в CAS.

Таким образом, повторяется сценарий, имевший место на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, где отечественные спортсмены выступали в составе "Олимпийских атлетов из России".

Запрет не распространяется на болельщиков на трибунах.

Решение CAS было обнародовано в четверг по итогам слушаний между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Хотели отстранить на четыре года

9 декабря 2020 года исполком ВАДА рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом. Он коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года (перенесена на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса), а также чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.

Россия также может быть лишена права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. На госслужащих и членов Олимпийского комитета России будет наложен запрет на посещение Олимпиады и Паралимпиады в качестве официальных лиц.

Набсовет РУСАДА не согласился с ВАДА

Впоследствии Наблюдательный совет РУСАДА не согласился с решением исполкома ВАДА и обратился в CAS. К иску в качестве третьих сторон присоединились Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, международные Олимпийский и Паралимпийский комитеты, ряд спортивных федераций и спортсменов.

Слушания состоялись в начале ноября. CAS заявил, что решение будет озвучено до конца текущего года.