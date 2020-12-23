Чемпион мира по хоккею Песонен перешел в "Ак Барс"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" объявил о подписании контракта с финским нападающим Харри Песоненом.

Как сообщает пресс-служба клуба из столицы Татарстана, соглашение с 32-летним игроком будет действовать до конца сезона.

Сезон-2020/21 Песонен начинал в магнитогорском "Металлурге", в составе которого провел 33 игры и набрал 14 (6+8 по системе "гол+пас") очков. До этого он играл в Финляндии, Северной Америке и Швейцарии.

В составе сборной Финляндии Песонен в 2019 году стал чемпионом мира.