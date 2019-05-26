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Сборная Финляндии выиграла золото чемпионата мира по хоккею

Сборная Финляндии выиграла золото чемпионата мира по хоккею
Фото: Reuters

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии завоевали награду высшего достоинства на чемпионате мира в Словакии.

В финальном матче, прошедшем в Братиславе, они нанесли поражение национальной команде Канаде со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

Таким образом, сборная Финляндии стала трехкратным чемпионом мира. Ранее она завоевывала золото ЧМ в 1995 и 2011 годах.

Ранее в Братиславе прошел матч ЧМ-2019 за бронзу: сборная России одержала победу над командой Чехии – 3:2. Основное время и овертайм завершились вничью, в серии буллитов успешнее оказались россияне.

Турнирный путь сборной Финляндии

В группе А сборная Финляндии выиграла у Канады (3:1),Словакии (4:2), Дании (3:1), Великобритании (5:0), Франции (3:0), а также уступила США (2:3, в овертайме) и Германии (2:4). В четвертьфинале они победили Швецию (5:4, в овертайме), в полуфинале - Россию (1:0).

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