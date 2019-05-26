Сборная Финляндии выиграла золото чемпионата мира по хоккею
Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии завоевали награду высшего достоинства на чемпионате мира в Словакии.
В финальном матче, прошедшем в Братиславе, они нанесли поражение национальной команде Канаде со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).
.@leijonat TAKE THE GOLD! #CANFIN #IIHFWorlds pic.twitter.com/NHMkHEQ3Mw— IIHF (@IIHFHockey) May 26, 2019
Таким образом, сборная Финляндии стала трехкратным чемпионом мира. Ранее она завоевывала золото ЧМ в 1995 и 2011 годах.
FINLAND DOES IT!!!! @leijonat HAVE WON THE 2019 #IIHFWORLDS pic.twitter.com/sKZBqSXel6— IIHF (@IIHFHockey) May 26, 2019
Ранее в Братиславе прошел матч ЧМ-2019 за бронзу: сборная России одержала победу над командой Чехии – 3:2. Основное время и овертайм завершились вничью, в серии буллитов успешнее оказались россияне.