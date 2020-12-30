РФС продлил контракт с наставником молодежной сборной России

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов и Российский футбольный союз заключили новое соглашение, сообщает пресс-служба РФС.

Контракт рассчитан до конца 2022 года.

Галактионов с 2014 года тренирует юношеские сборные команды, а в данный момент - молодежную сборную России. На чемпионате Европы 2015 года привел к бронзовым медалям команду игроков 1998 года рождения, костяк которой на данный момент составляют игроки текущей молодежной сборной. В том же году вывел юношескую сборную России (U17) на чемпионат мира в Чили, где они дошли до 1/8 финала.

В 2017 году юношеская сборная России под руководством Галактионова стала победителем Международного юношеского турнира по футболу памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.

В октябре 2020 года по итогам двухлетнего отборочного цикла молодежная сборная Галактионова, спустя восемь лет, вышла в финальную часть чемпионата Европы-2021 среди игроков до 21 года, первый этап которого пройдёт для российской команды в конце марта в Венгрии.