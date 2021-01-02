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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25

Аргентинец Почеттино стал главным тренером ФК "Пари Сен-Жермен"

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино возглавил французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен", сообщается на сайте клуба в субботу.

Почеттино подписал контракт до 30 июня 2022 года с опцией продления на один год.

"48-летний Почеттино - значимая фигура для "Пари Сен-Жермен", его бывший центральный защитник и капитан, с большим характером и коллективным духом", - отмечается в сообщении.

"Мы очень рады доверить Маурисио нашу команду. Я горжусь тем, что наш бывший капитан возвращается в "Пари Сен-Жермен", который всегда оставался его домом", - приводятся на сайте слова президента клуба Нассера Аль-Хелаифи.

Сообщается, что аргентинец начнет тренировать команду в воскресенье.

Почеттино - экс-игрок сборной Аргентины, за ПСЖ он выступал с 2001 по 2003 год. После карьеры игрока он тренировал "Эспаньол" (2009-2012), "Саутгемптон" (2013-2014) и "Тоттенхэм" (2014-2019).

При Почеттино "Тоттенхэм" впервые в своей истории пробился в финал Лиги чемпионов УЕФА, где проиграл "Ливерпулю". Осенью 2018 года Почеттино был кандидатом на пост главного тренера национальной команды Аргентины.

На посту наставника ПСЖ Почеттино сменил немца Томаса Тухеля, с которым парижане расстались 29 декабря.

После 17-ти туров чемпионата Франции ПСЖ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

футбол Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино

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