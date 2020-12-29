"Пари Сен-Жермен" уволил главного тренера

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - "Пари Сен-Жермен" объявил о расставании с главным тренером Томасом Тухелем.

"После тщательного анализа спортивных успехов "Пари Сен-Жермен" принял решение расторгнуть контракт с Томасом Тухелем", - говорится в сообщении пресс-службы французского футбольного клуба

Немец возглавил ПСЖ в июле 2018 года. Под его руководством клуб два раза становился чемпионом Франции, выигрывал Кубок Франции, Кубок Лиги и Суперкубок Франции (дважды).

После 17-ти туров чемпионата Франции ПСЖ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Лидирует "Лион", у которого 36 баллов.