Первый после решения CAS турнир без флага РФ для россиян стартует в Египте

Гандболист сборной России Александр Котов Фото: Mike Kireev/NurPhoto/Getty Images

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В среду в Египте будет дан старт чемпионату мира по гандболу среди мужчин, местная национальная команда в этот день сыграет со сборной Чили.

В турнире примут участие 32 сборные – рекордное число для гандбольных чемпионатов мира. Среди сборных-участниц соревнования – команда России. Она попала в группу H, где сыграет с Белоруссией (14 января), Словенией (16 января) и Южной Кореей (18 января). Россияне выступят на ЧМ под руководством немца югославского происхождения Велимира Петковича.

На предварительном раунде 32 команды разделены на восемь групп по четыре сборной в каждой. По три лучшие команды каждой из групп пройдут в основной раунд. 24 прошедшие в эту стадию команды будут разделены на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре сильнейшие команды данных групп проходят в четвертьфинал, после этого пройдут игры на выбывание.

Российская команда выступит на ЧМ в качестве обладательницы wild card. Ранее сборная России могла завоевать путевку на ЧМ через чемпионат Европы-2020. Однако на ЧЕ она выступила неудачно, заняв 22-е место. Позднее у нее была возможность пробиться на чемпионат мира через квалификационный отбор, но он был отменен из-за пандемии коронавируса.

В связи с пандемией матчи чемпионата мира в Египте будут проходить без зрителей.

ЧМ по гандболу в Египте – первый турнир, в котором будут активированы декабрьские решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских спортсменов: запрет на участие в чемпионате мира под флагом своей страны, использование национального флага, гимна и иной официальной символики.

Российская сборная выступит под официальным названием "Команда Федерации гандбола России". Как уточняла Международная федерация гандбола, "любой национальный символ, флаг или аббревиатуру необходимо заменить на логотип Федерации гандбола России без текста". Предлагался и альтернативный вариант: использовать формулировку "нейтральный атлет".

17 декабря CAS признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующей Всемирному антидопинговому кодексу, на два года запретил российским спортсменам выступать под своим флагом, России - принимать и претендовать на проведение у себя Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира. Также российским чиновникам запрещено посещать Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира, за исключением особых приглашений от руководителей страны-хозяйки турнира. Кроме этого, РУСАДА оштрафована на сумму более 2 млн евро.

При этом российские спортсмены, которые ранее имели проблемы с допингом, но отбыли наказание, могут участвовать в турнирах.

Состав сборной России на ЧМ:

Вратари: Виктор Киреев (ЦСКА), Дмитрий Павленко ("Чеховские медведи"), Станислав Третынко ("СГАУ-Саратов").

Левые крайние: Игорь Сорока (ЦСКА), Роман Остащенко ("Чеховские медведи").

Правые крайние: Дмитрий Корнев ("Чеховские медведи"), Алексей Фокин (ЦСКА), Даниил Шишкарёв ("Веспрем", Венгрия).

Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба – "Чеховские медведи"), Денис Васильев ("Шартр Метрополь", Франция), Вячеслав Касаткин ("Васлуй", Румыния).

Правые полусредние: Сергей Иванов (СКИФ), Дмитрий Киселёв, Александр Котов (оба – "Чеховские медведи").

Левые полусредние: Илья Белевцов (СКИФ), Азат Валиуллин ("Людвигсхафен", Германия), Сергей Марк Косоротов ("Чеховские медведи"), Сергей Кудинов ("Шартр Метрополь", Франция).

Разыгрывающий: Дмитрий Житников ("Пик Сегед", Венгрия).

Тренерский штаб: Велимир Петкович (главный тренер), Валентин Бузмаков, Михаил Измайлов, Вадим Попов.