Полтора десятка игроков НБА заразились коронавирусом

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Коронавирус выявлен у 16 игроков клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает пресс-служба НБА.

Тестирование на COVID-19 проходило с 6 января, в нем приняли участие 497 баскетболистов.

Игроки, тесты которых оказались положительными, отправлены на самоизоляцию. Их имена и клубы, за которые выступают баскетболисты, не называются.

Ранее из-за коронавируса несколько матчей регулярного чемпионата НБА были перенесены.