Коронавирус у баскетболистов сборной России не подтвердился

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Новые тесты на коронавирус, взятые у членов сборной России по баскетболу в Таллине, не подтвердили наличие у них заболевания, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

"Находившиеся на изоляции члены команды получили разрешение выходить из своих номеров после того, как наличие вируса в их организме не было подтверждено", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сборная России по баскетболу, которая прибыла в Таллин на матч, сутки провела в изоляции из-за положительного теста на коронавирус одного из игроков национальной команды.

Сборная России готовится к матчам второго квалификационного "окна" Евробаскета-2022. В пятницу утром команда приступила к тренировкам в полном составе. Два члена команды, чья изоляция после приезда в Таллин затянулась на лишние сутки из-за подозрительных тестов на коронавирус, накануне прошли третье за три дня исследование и по его результатам были допущены к тренировочному процессу.

Теперь в составе главной команды страны все 13 игроков, приехавших в Таллин:

защитники - Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Максим Григорьев ("ПАРМА"), Михаил Кулагин ("Енисей"), Григорий Мотовилов ("Локомотив-Кубань"), Иван Стребков ("Нижний Новгород");

форварды - Павел Антипов (УНИКС), Никита Балашов ("Восток-65"), Евгений Валиев (без клуба), Андрей Воронцевич (без клуба), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань"), Андрей Лопатин (ЦСКА), Владислав Трушкин ("Зенит") и центровой Владимир Ивлев ("ПАРМА").

В субботу сборная России проведет первый матч в Таллине - против Эстонии (начало - в 21:30 мск), 30 ноября сыграет с Италией (17:00).