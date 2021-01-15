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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:40

Дзюба заразился коронавирусом

Дзюба заразился коронавирусом
Футболист Артем Дзюба
Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - У нападающего петербургского футбольного клуба "Зенит" Артема Дзюбы подтвердился коронавирус, сообщила пресс-служба ФК.

Также COVID-19 подхватил вратарь команды Андрей Лунев. Игроки не полетели вместе с командой в ОАЭ на первый тренировочный - в рамках подготовки к оставшейся части сезона - сбор.

"Артем Дзюба и Андрей Лунев присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус", - говорится в сообщении.

Ранее о возможном заражении футболистов коронавирусом сообщали СМИ, уточняя, что результат анализа носит сомнительный характер.

Команда вылетела в ОАЭ в пятницу. В рамках первого этапа сборов "Зенит" сыграет четыре товарищеских матча - против "Риги" (21 января), "Пахтакора" и "Шахтера" из Солигорска (обе игры - 24 января), а также екатеринбургского "Урала" (27 января).

"Зенит" является действующим чемпионом и единоличным лидером нынешнего сезона в РПЛ. В свою очередь, Дзюба вместе с партнером по команде форвардом Сердаром Азмуном делит лидерство в списке бомбардиров - по 11 голов после 19 туров.

футбол Артем Дзюба коронавирус

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