Дзюба заразился коронавирусом

Футболист Артем Дзюба Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - У нападающего петербургского футбольного клуба "Зенит" Артема Дзюбы подтвердился коронавирус, сообщила пресс-служба ФК.

Также COVID-19 подхватил вратарь команды Андрей Лунев. Игроки не полетели вместе с командой в ОАЭ на первый тренировочный - в рамках подготовки к оставшейся части сезона - сбор.

"Артем Дзюба и Андрей Лунев присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус", - говорится в сообщении.

Ранее о возможном заражении футболистов коронавирусом сообщали СМИ, уточняя, что результат анализа носит сомнительный характер.

Команда вылетела в ОАЭ в пятницу. В рамках первого этапа сборов "Зенит" сыграет четыре товарищеских матча - против "Риги" (21 января), "Пахтакора" и "Шахтера" из Солигорска (обе игры - 24 января), а также екатеринбургского "Урала" (27 января).

"Зенит" является действующим чемпионом и единоличным лидером нынешнего сезона в РПЛ. В свою очередь, Дзюба вместе с партнером по команде форвардом Сердаром Азмуном делит лидерство в списке бомбардиров - по 11 голов после 19 туров.