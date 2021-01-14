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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:26

Тест Дзюбы на коронавирус дал сомнительный результат

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Тест на COVID-19 футболиста петербургского "Зенита" Артема Дзюбы оказался подозрительным, сообщает "Спорт-Экспресс".

Также сомнительный результат дал тест и вратаря команды Андрея Лунева.

В связи с этим, как отмечает издание, вероятность участия игроков на первом сборе в ОАЭ, подготовительном к оставшейся части сезона, сведена к минимуму.

"Зенит" является действующим чемпионом и единоличным лидером нынешнего сезона в РПЛ. В свою очередь, Дзюба вместе с партнером по команде форвардом Сердаром Азмуном делит лидерство в списке бомбардиров - по 11 голов после 19 туров.

футбол Артем Дзюба коронавирус

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