Уэйн Руни завершил карьеру игрока и возглавил ФК "Дерби Каунти"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Дерби Каунти" объявил о назначении Уэйна Руни в качестве главного тренера команды.

Контракт с 35-летним Руни рассчитан до лета 2023 года.

Руни стал исполняющим обязанности главного тренера "Дерби" в конце ноября, после увольнения Филиппа Коку. В качестве футболиста "Дерби Каунти" Руни в этом сезоне принял участие в 10 матчах и забил 1 гол.

"Дерби Каунти" выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в чемпионате.

Уэйн Руни в составе "Манчестер Юнайтед" является пятикратным чемпионом Англии. Также нападающий побеждал по одному разу в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Помимо "Манчестер Юнайтед" и "Дерби", Руни выступал за английский "Эвертон" и американский "Ди Си Юнайтед".