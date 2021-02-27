"Локомотив" выиграл у ЦСКА в чемпионате России по футболу

ФК "Сочи" с крупным счетом взял верх над "Арсеналом"

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 2:0 одолели столичный ЦСКА в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги.

На шестой минуте в составе "Локомотива" отличился Виталий Лисакович, на 41-й – Гжегож Крыховяк.

На 71-й минуте встречи ее главный судья Павел Кукуян назначил пенальти в ворота "Локомотива" после просмотра видеоповтора момента в штрафной площади хозяев. Однако армеец Никола Влашич 11-метровый удар не реализовал, пробив выше ворот.

"Локомотив" набрал 31 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице. ЦСКА – на втором месте, 37 очков. Армейский клуб на пять очков отстает от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург).

На третьей строчке находится ФК "Сочи", который в домашней встрече с крупным счетом победил тульскую команду "Арсенал" – 4:0. Авторы голов – Антон Заболотный (51 минута), Сергей Терехов (53), Жоаозиньо (58), Артур Юсупов (67). "Сочи" набрал 36 очков.

"Арсенал" находится на 14-м месте, 14 очков.