Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:33

"Зенит" в большинстве упустил победу над "Ростовом"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" сыграли вничью с "Зенитом" в выездном матче 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Субботний матч в Петербурге завершился со счетом 2:2.

Первыми отличились гости - гол на счету Али Соу (44-я минута).

На 56-й минуте за фол против нападающего "Зенита" Сердара Азмуна прямую красную карточку получил ростовчанин Максим Осипенко. Оставшись в меньшинстве игроки "Ростова" пропустили два мяча. Сначала автогол на свой счет записал Николай Поярков (73), а затем Далер Кузяев вывел "Зенит" вперед (77).

Однако в конце встречи тот же Али Соу спас "Ростов" от поражения (89).

"Зенит" набрал 42 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайшего конкурента ЦСКА на 5 баллов. "Ростов" занимает 5-е место, имея в активе 33 очка.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости

ЦСКА в шестой раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Большунов выиграл золото ЧМ в скиатлоне

Большунов выиграл золото ЧМ в скиатлоне

Что случилось этой ночью: суббота, 27 февраля

Гол Капризова из-за ворот лежа принес победу "Миннесоте" над "Кингз" в НХЛ

Гол Капризова из-за ворот лежа принес победу "Миннесоте" над "Кингз" в НХЛ

Гандболист сборной Португалии Кинтана умер в возрасте 32 лет

МЮ сыграет с "Миланом" в 1/8 финала Лиги Европы

МЮ сыграет с "Миланом" в 1/8 финала Лиги Европы

РФС перенес на месяц матчи Кубка России по футболу

Сменился владелец издания Sports.ru

ФК "Краснодар" последним из российских клубов вылетел из еврокубков

ФК "Краснодар" последним из российских клубов вылетел из еврокубков

Акинфеев изолирован от ЦСКА из-за недомогания с признаками ОРВИ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');