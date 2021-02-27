"Зенит" в большинстве упустил победу над "Ростовом"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" сыграли вничью с "Зенитом" в выездном матче 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Субботний матч в Петербурге завершился со счетом 2:2.

Первыми отличились гости - гол на счету Али Соу (44-я минута).

На 56-й минуте за фол против нападающего "Зенита" Сердара Азмуна прямую красную карточку получил ростовчанин Максим Осипенко. Оставшись в меньшинстве игроки "Ростова" пропустили два мяча. Сначала автогол на свой счет записал Николай Поярков (73), а затем Далер Кузяев вывел "Зенит" вперед (77).

Однако в конце встречи тот же Али Соу спас "Ростов" от поражения (89).

"Зенит" набрал 42 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайшего конкурента ЦСКА на 5 баллов. "Ростов" занимает 5-е место, имея в активе 33 очка.