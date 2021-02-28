Лыжники Большунов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте на ЧМ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России финишировала третьей в мужском командном спринте на проходящем в немецком Оберстдорфе чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Российская команда, в составе которой выступили Александр Большунов и Глеб Ретивых, преодолела дистанцию за 15 минут 3,83 секунды, отстав от выигравшей гонку Норвегии на 2,09 секунды.

Серебро завоевала Финляндия, уступившая норвежцам 1,68 секунды.

Это вторая медаль россиян на ЧМ. Накануне Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне.

После декабрьского решения CAS, запрещающего в течение двух лет россиянам на ЧМ и Олимпийских играх выступать под государственной символикой своей страны, отечественные лыжники участвуют на чемпионате мира под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России.